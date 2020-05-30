資深影后謝瓊煖在《若是一個人》中飾演宋柏緯的母親，31日將播出第七集劇情，將更深刻描繪兩人難解的母子心結。兩人首度正式合作，宋柏緯說「拍攝情緒戲時，瓊煖姐都給了很多幫助，甚至是沒有她的戲份時，還願意在一旁幫他搭口白，幫助他融入劇情中」，直說「我聽到瓊煖姐的聲音更是一秒入戲」。

謝瓊煖則是讚賞宋柏緯，「我覺得他很認真，他也知道可以用什麼方法，讓自己進入劇情的狀況」，她也透露很高興參與這次演出，她笑說「其實也很想要每天都來，但是沒有那麼多的戲」，完全展現劇組與演員們的好感情。

謝瓊煖在《若是一個人》飾演丁麗輝，劇中主角丁志明（宋柏緯飾演）的母親，也是丁耀輝（龍劭華飾演）的妹妹，在年輕時懷上了志明，孩子的父親不負責地消失，麗輝陸續交的男友，有的會家暴、有的聽到有小孩就嚇跑，讓她一度怨嘆是志明拖累了她的人生。在兒子小志明（陳玄家飾演）10歲時，選擇把他送到哥哥家生活，離去時甚至一句「再見」都沒有說，導致志明認為「這世界從來都是一個人」。

謝瓊煖演技大爆發，面對陳玄家時而冷漠、時而流露出媽媽關愛的眼神，情緒完全轉換自如，為了呈現這個渴望被愛的角色，導演杜政哲特別情商《天堂的微笑》導演姜瑞智，和演員楊忠穎分別客串戲中的兩個男友，謝瓊煖不僅要撒嬌和姜瑞智上演親吻戲碼，畫面一轉在她看到戲中兒子陳玄家被楊忠穎家暴，又要展現母愛強勢護兒，演技精湛完全展現金鐘獎得主的實力。

《若是一個人》於每週日晚間10點於華視主頻、晚間8點於公視台語台播出；晚間10點30分於CATCHPLAY+、Netflix；晚間11點於中華電信MOD、Hami Video同步跟播。

《若是一個人》龍劭華（左）不捨姪兒陳玄家。（華視提供）

《若是一個人》謝瓊煖（左起）、楊忠穎、姜瑞智擁好交情。（華視提供）

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