美國總統川普宣布將全面中止與世界衛生組織（WHO）的關係，民進黨立委羅致政表示，美國退出世界衛生組織，對台灣而言正負面影響都有，我方必須慎重不能盲動。對於美國是否可能另起爐灶，成立類似WHO的國際公衛組織，綠委何志偉認為，未來世界將走向美國跟中國系統分流，台灣過去在美中間走多邊概念，未來勢必只能二選一。

針對美國將退出WHO，羅致政說，對台灣而言正負面影響都有，我方必須慎重不能盲動，尤其，台灣作為主權獨立的國家，參與聯合國及其下組織，以及重要的國際政府間組織，這應是我們堅持的一貫立場與努力目標。

美國除宣布退出WHO之外，針對香港情勢還採取一系列的反制措施，羅致政認為，這些前所未有的動作，看來對香港、對大陸，乃至於對東亞局勢，都會帶來新的挑戰，台灣周邊正出現更多不確定性，我們必須要步步為營、謹慎因應。

何志偉說，美國退出WHO，象徵世界秩序重新整理，未來世界體系將走向美國跟中國系統分流，當中將涉及國際政治力及國際談判將大幅啟動，台灣應該要有所準備。

何志偉說，公共衛生組織重組只是起點，緊接而來的是經貿談判重新啟動，不論是選擇哪一邊，只要讓台灣跟國際社會實質參與都歡迎，重點是要能展現台灣在國際間的主體性。

(中時 )