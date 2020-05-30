卑南族利嘉部落今日舉行巴拉冠動土典禮，把文化找回來。 （莊哲權攝）

台東縣卑南族利嘉部落的「巴拉冠」（傳統聚會所），70多年前就因西方宗教傳入後消失，歲時祭儀也中斷了3、40年，恢復辦理後因沒有巴拉冠而「原」味不再，在地方極力爭取下，今天舉行動土儀式，族人要以傳統工法打造巴拉冠，預計8月底完工後，把自己的文化找回來。

卑南族利嘉部落新建巴拉冠，今日舉行動土典禮，由於卑南族傳統祭典有禁止女性參與的規定，就連縣長饒慶鈴也只能「旁觀」，由頭目潘村雲、卑南鄉長許文獻、前縣議員江堅壽等多人，持削尖的竹管代替圓鍬挖土，完成動土儀式。

「等待70年，終於盼到了」， 潘村雲說，巴拉冠是族人的精神堡壘，利嘉部落已經70年沒有傳統聚會所，許多族人都有強烈的共識，要興建巴拉冠，透過前議員江堅壽、議員鄭崗山協助爭取， 終於由利嘉國小提供校園後方500坪土地建置，做為部落文化復振之開始，希望在8月底前完工。

「一定要自己做才有溫度」，呂家望文化發展協會理事長潘志強指出，巴拉冠以榫接及藤條綑綁取代五金，完全依照老人家傳下來的利嘉傳統工法打造，從採集到建造，全部都是族人徒手參與，過程中族人邊做邊學，是很棒的體驗。

饒慶鈴表示，巴拉冠是卑南族人傳統知識教育跟文化傳承的場所，也是部落核心決策指揮中心，她多次到利嘉部落，深知巴拉冠是部落期盼已久的建設，並感受到族人對於傳統文化及建築傳承的用心。當部落提出建造需求興建長15M寬12M傳統建材巴拉冠，就立即指示原民處，就後續的營造及推動與部落、卑南鄉公所提出意見進行討論，並與卑南鄉公所合力籌措經費來協助興建。巴拉冠完工後，結合利嘉國小文化課程，及文化健康站的老人家們，可望形成老幼共學的文化園區。

(中時 )