大陸全國人民大會通過訂立香港《國安法》，台北市長柯文哲30日表示，去年要不是香港問題，蔡英文總統選舉不會贏那麼多，既然一連串都是香港人民不喜歡的東西，重複過去失敗經驗不太會成功，所以這次港版《國安法》不但會增加香港抗爭，也會讓台灣離大陸更遠，這是大陸要思考的。

柯文哲今出席在圓山花博園區舉辦的枋寮漁菓節，面對港版《國安法》，柯表示，民主、自由人權是台灣的核心價值，所以台灣人擁有它、珍惜它也相當的會用大力量來保有，最重要的是台灣會用這個當作座標衡量周邊。

柯文哲指出，去年反送中，事實上以前的香港23條，到雨傘革命、占中事件到反送中，坦白講去年要不是香港問題，小英總統選舉不會贏得這麼多。

他表示，在香港的抗爭，北京政府要想到既然一連串都是香港人民不喜歡的東西，那重複過去失敗經驗不太會成功，所以這次港版《國安法》，第一個會增加香港抗爭，第二也會讓台灣離大陸更遠，這是大陸要思考的。

柯說，北市有成立香港專案小組，如果香港的資金、人才要外流，市府會給予一定的協助，他前幾天遇到新加坡駐台代表，直言台灣不努力的話，這些全部都跑到新加坡去。

(中時 )