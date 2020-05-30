響應防疫新生活運動，池上鄉公所30日在大坡池舉行千人健走 （池上鄉公所提供／莊哲權台東傳真）

台東縣池上鄉公所響應「「防疫新生活運動」，30日清晨辦理大坡池步道千人健走活動，參加人員採實名制、分流、量額溫及酒精消毒等措施，千位鄉民穿著一致的運動衫漫步大坡池，形成健康、團結的溫馨畫面。

疫情趨緩，在台東縣政府宣布取消暫停境內各級機關、學校辦理室內100人以上、室外500人以上之公眾集會規定後，池上鄉辦理的首場「防疫新生活運動」，昨天早上7點30分由鄉長張堯城鳴槍後起步走。

這場後疫情時期的健走活動，池上國中組的10公里馬拉松首先出發，路線行經大坡池、天堂路、伯朗大道、金城武樹、大水車及洗衣亭等知名景點，200位完賽者由張堯城頒發獎牌，優勝選手更有高額獎金。

7：50鄉親組健走，由各村組隊分3梯次出發，以保持社交距離，駐村藝術家徐林知行設計10村村徽，展現各村團隊精神；健走路線沿途行經大坡池賞蓮步道及大坡山上賞螢步道，這也是池上鄉結合地景及生態新開闢的健康步行路線。

池上鄉公所表示，「防疫新生活運動」首先邀請鄉親一同參與健走馬拉松；緊接著，6月6日竹筏季、百年一遇的6月21日金黃稻穗日環食及6月27日台東首場熱氣球光雕音樂會，都將在大坡池登場，歡迎全國鄉親踴躍參加。

(中時 )