一架隸屬沖繩嘉手納基地的美國海軍P-3C反潛機於今（30日）上午通過台灣南部巴士海峽海域進入南海，並以美軍特殊軍事俚語「FUBIJA」當作無線電呼號。在美國總統川普於5月30日宣布對大陸制裁的重要時刻，此舉引發全球軍事迷的特殊聯想。

美軍嘉手納基地的P-3C機組近期執行任務時都有一個慣性，喜歡在亞太地區飛重要任務時使用奇怪的無線電呼號。如在520總統蔡英文就職典禮時，當天同樣飛越台灣南部巴士海峽海域進入南海的P-3C就使用「happy day」當呼號，被軍事迷認為是美國對台灣「送上祝福」的含意。

而在今天川普因「港版國安法」、發表對陸制裁宣言的同時，美軍Ｐ-3C上午在20500英尺高度飛越台灣南部海域的呼號則使用了「FUBIJA」。「FUBIJA」是美軍軍事俚語，是「F＊ck you, buddy. Im just a reservist」。意指「XX，兄弟，我只是個預備役」。

事實上，在大陸於5月28日通過「港版國安法」之前，美軍Ｐ-3C於5月27日上午同樣飛越台灣南部海域的呼號也是「FUBIJA」。

美軍P-3C近期執行任務的奇怪無線電呼號，已引發全球軍事迷及專家猜測，美國是否已經動用預備飛官進駐海外亞太基地。

(旺報 )