5月25日，根據一位民眾提供給美聯社的影像顯示，警察以膝蓋壓住一名已經被上銬的黑人脖子，黑人不斷呼救「我不能呼吸」達15次，最後仍不幸斷氣而亡。 （darnella frazier via ap）

美國明尼蘇達州首府明尼亞波里斯市25日發生一起警察暴力致死案，影片中，一名46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被警員用膝蓋壓頸，最後斷氣身亡。

媒體於27日批露這起事件後，全美掀起怒火，至今（30）日接連示威，抗議警方執法過當，，訴求「黑人的命也是命」，要求還給死這一個公道。

好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）昨(29日)難過發文，說這名黑人都已求救了15次，不明白警察為何如此冷血。

這名警官嗣後被控謀殺罪和過失殺人罪，警官妻子委任律師稱，在爭議發生後，她已經申請解除與警官的婚姻關系。

底特律市警察局在一份聲明中說，一名19歲的男子星期五晚間在底特律向一群抗議者開槍後被打死。警方說，槍擊是一名不明嫌犯開槍，受害者後來在醫院死亡。底特律警方無法確認受害者是否是抗議活動的一部分，但槍擊事件發生在抗議活動發生的市中心。

星期五晚上，在喬治亞州亞特蘭大的CNN中心，警察和抗議者緊張對峙，抗議者投擲磚頭、煙火，並在牆上涂鴉。

洛杉磯警方巡邏街頭，民眾躲在車內。（圖／美聯社）

示威者向鎮暴警察下跪。（圖／美聯社）

示威者在警方前面抗議。（美聯社）

一輛警車被燒毀。（美聯社）

示威者手舉標語，要求還給黑人死者一個公道。（美聯社）

示威者在火堆前手持標語：「黑人的命也是命」。（美聯社）

警民在CNN前發生衝突，民眾高舉標語「黑人的命也是命」。（美聯社）

抗議民眾高舉標語，「黑色皮膚不代表犯罪嫌疑」、「黑人的命也是命」以及黑人死前求饒15次所說的話：「我不能呼吸了」。（美聯社）

(中時電子報)