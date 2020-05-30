美國明尼蘇達州首府明尼亞波里斯市25日發生一起警察暴力致死案，影片中，一名46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被警員用膝蓋壓頸，最後斷氣身亡。
媒體於27日批露這起事件後，全美掀起怒火，至今（30）日接連示威，抗議警方執法過當，，訴求「黑人的命也是命」，要求還給死這一個公道。
好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）昨(29日)難過發文，說這名黑人都已求救了15次，不明白警察為何如此冷血。
這名警官嗣後被控謀殺罪和過失殺人罪，警官妻子委任律師稱，在爭議發生後，她已經申請解除與警官的婚姻關系。
底特律市警察局在一份聲明中說，一名19歲的男子星期五晚間在底特律向一群抗議者開槍後被打死。警方說，槍擊是一名不明嫌犯開槍，受害者後來在醫院死亡。底特律警方無法確認受害者是否是抗議活動的一部分，但槍擊事件發生在抗議活動發生的市中心。
星期五晚上，在喬治亞州亞特蘭大的CNN中心，警察和抗議者緊張對峙，抗議者投擲磚頭、煙火，並在牆上涂鴉。
(中時電子報)
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