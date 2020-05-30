根據台鐵訊息，莒光號521次，在今日（30）下午16時25分於浮洲站東正線，有一路人侵入路線遭撞及，浮洲站各次南下／北上列車有延誤情形，受影響車站有板橋、浮洲、樹林站，台鐵預計18點30分回復正常作業。

車上旅客將換乘1217次，列車以西台正線單線雙向行車。

消防局說，板橋浮洲火車站，男，約60歲，疑似要跳上準備開走的火車，不慎跌落跌鐵軌，明顯死亡。

(中時電子報)