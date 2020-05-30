台鐵浮洲站驚傳死傷事故！「板橋-樹林」列車延誤 17:092020/05/30 中時電子報 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵莒光號521次16:25於浮洲站東正線，有一路人侵入路線遭撞及。（台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台鐵訊息，莒光號521次，在今日（30）下午16時25分於浮洲站東正線，有一路人侵入路線遭撞及，浮洲站各次南下／北上列車有延誤情形，受影響車站有板橋、浮洲、樹林站，台鐵預計18點30分回復正常作業。 車上旅客將換乘1217次，列車以西台正線單線雙向行車。 消防局說，板橋浮洲火車站，男，約60歲，疑似要跳上準備開走的火車，不慎跌落跌鐵軌，明顯死亡。 (中時電子報) #浮洲 #台鐵 #列車 #板橋 #延誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 金鐘獎視帝吳朋奉猝死 地點、原因曝光 10:372020/05/26 社會 曝吳朋奉最後承諾 鍾欣凌哀悼「淘氣的您先跑去當天使」 11:032020/05/26 娛樂 豪雨成災掏空路基 台鐵台南-保安單線雙向通車 21:512020/05/26 生活 遏阻無照駕駛 機車駕訓補助加碼 04:102020/05/27 地方新聞 宜蘭四城發生火車撞死人事故 南北向列車受延誤 12:432020/05/27 社會 扇形車庫旁臺鐵宿舍群要動了！全區66棟文資審議准拆18棟 20:472020/05/27 生活 新北生活機能最優區域 蘆洲擠下板橋 10:372020/05/28 財經 失意男當著情侶面前跳下浪漫新月橋 警消整夜搜尋 10:012020/05/29 社會 雙鐵解禁 6月起開放列車上飲食 10:302020/05/29 生活 遭家暴30年苦撐賣蛋捲 堅強母淚喊要養癱瘓兒 14:202020/05/29 生活 生活熱門新聞 美退出WHO剛好！游淑慧轟川普：害台多百餘例確診 - 生活 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 民眾陳情要Kolas改用國語名字 總統府回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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