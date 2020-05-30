【1】台南西瓜綿入法菜！台北T＋T時尚餐酒館新菜好夏天

以金鑽鳳梨作醬並加了刺蔥提味，拌入胭脂蝦韃靼內作餡，作為墨西哥TACO餅的內餡，用台南西瓜綿與石斑魚骨熬煮醬汁為清蒸澎湖石斑魚提味，將虱目魚皮風乾後酥炸成脆餅再用鹹蛋黃醬與辛香料增益風味，以液態氮將芹菜根汁急凍成粉末狀，用來為日本流水素麵提味…。

【2】蔬果汁作醬汁 台北ORCHID蘭餐廳夏菜「釣以清新」

「不放Butter、Cream，或是高湯！」，隨著天氣逐漸炎熱，台北〈ORCHID蘭〉法式料理餐廳本周起推出夏季菜單，主廚Nobu Lee李信男告訴我，為了讓菜餚吃來清爽、無負擔，他決定以蔬果汁作醬汁，完全不放奶油或鮮奶油。另外，餐廳並以康普茶（Kombucha）與蔬果汁混合調製出不同風味的「果茶」（Juice Tea)供客人佐餐。這2個「釣以清新」的Creation，正是〈ORCHID蘭〉夏季菜單的亮點與賣點。

【3】台北東區翟記牛肉麵食館新開張 吃出眷村老味道

喜歡吃牛肉或「牛肉麵控」最近又多了一家嘗解癮的去處，台北東區捷運國父紀念館站、光復南路260巷內新開了一家〈翟記牛肉麵食館〉，除裝潢古色古香外，於5／30日起正式營運的這家麵食館，菜單上除可點到紅燒、清燉、番茄與麻辣湯頭烹煮的〈牛肉麵〉、〈半筋半肉麵〉、〈牛雜麵〉、〈牛三寶麵〉，更可以點用以牛腸、牛腱、牛肚與牛雜共烹的〈牛魔王麵〉，以及集合了紅燒、清燉、番茄與炸醬等4種牛肉麵，用中盅盛裝的〈牛轉乾坤麵〉，同時麵條亦有寬有細，並都是請專門麵廠代工製作，口感彈Q有勁道，除品項選擇多樣，且皆帶著「老外省眷村味」，吃來過癮。

(中時電子報)