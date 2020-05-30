杉林溪春茶競賽烏龍茶組的特等、頭一及頭二等3大獎，由巫耀堂（左1）及女兒巫佩珊、兒子巫汯哲（右1）全包，竹山鎮長陳東睦（中）祝賀。（南投縣府提供／陳淑芬台中傳真）

南投縣竹山鎮農會30日舉辦杉林溪春茶頒獎典禮及農特產銷售會。其中，余清講一人連奪新品種組的特等、頭二及頭等3個大獎，他欣喜地說：「一輩子種茶，年逾六旬能在家鄉竹山茶賽第一次拿到冠軍特等獎，很欣慰」。南投縣副縣長陳正昇表示，疫情趨緩，南投有「好山、好水、好安全」，邀民眾來喝好茶、採購農特產品。

竹山鎮農會在農特產展售中心廣場舉辦杉林溪春季優良茶競賽頒獎暨展售會，南投縣副縣長陳正昇、立委許淑華、竹山鎮長陳東睦、縣農會總幹事曾明瑞及縣議員吳瑞芳、游顥、蔡孟娥等人與會。陳正昇致詞肯定茶農辛苦精進製茶技術，並呼籲，疫情已漸趨緩，邀請民眾到南投旅遊，不但「好山、好水、好安全」，還可喝好茶及採購農特產品。

春茶競賽烏龍茶組獲獎人，特等獎為巫耀堂、頭一獎為巫佩珊、頭二獎為巫汯哲、頭三獎為張慈珉、頭等獎有陳妙綺等9人；新品種組特等獎為余清講、頭一獎為劉興濠、頭二獎為余清講、頭三獎為楊興霖、頭等獎有余清講及鄧錫文等8人。

獲獎人中最受矚目的是余清講，他一人連獲新品種特等、頭二及頭等3大獎。余清講欣喜地說：「一輩子種茶，直到年逾六旬，能在自己的家鄉茶賽拿到冠軍特等獎，非常開心」。他表示，感謝農會及政府單位在疫情衝擊之際能透過茶賽及展售振興茶業，並期盼景氣能逐步回溫。

值得一提的是烏龍茶組的特等、頭一及頭二等3大獎，由巫耀堂及女兒巫佩珊、兒子巫汯哲包下，巫家製茶技術備也受肯定。

(中時 )