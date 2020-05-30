台日合製電視劇《路～台灣Express～》5月16日於日本NHK播出後，獲得該台同一時段史上第二高收視率8.8%。首度演出日劇的梁正群演技爆棚，不少日本粉絲在Twitter上熱烈討論，除了優異英文能力，不少日本粉絲更深陷梁正群帥氣迷人笑容，為了讓日本觀眾多認識自己，梁正群近日也公開了他的Twitter帳號，期待更多交流。

梁正群2003年出道，因為外型正面陽光、個性謙恭有禮容易被定型，台灣製作單位的邀約也大部分都是被發好人卡類型的角色，近年來梁正群力求突破，因為給大家既定形象的束縛，也讓他這次接演日劇非常興奮，因為日本導演及團隊對他沒有既定印象，他可以自由的演出並以流利英語詮釋。

梁正群在《路》中飾演的台灣高鐵運行協理，每次出場總是西裝亮相，帥氣形象迷倒日本工作人員，殺青時不少人搶著跟他拍照，更獲封人氣王。播出後許多櫻花妹紛紛留言「被梁正群的英文跟表情吸引」、「梁正群的英文跟笑容非常有魅力，視線表情等的演技也很棒」、「想多認識梁正群這個演員」、「梁正群是我的菜」、「梁正群令人印象深刻」。梁正群看到留言後表示「覺得受寵若驚！沒想到成為被搜尋的對象，日本網友還找出我以前戲劇的角色造型，截圖做成合圖，真的覺得很驚訝！」

梁正群除了《路》，最近在排練舞台劇《昨夜星辰》，寫書以及拍攝《姐妹們，追吧！》，最近也埋首寫書，講剖析和父親梁修身多年來父子互動。梁正群說「今年對我來說真的是一個突破年，不管是正在拍的戲或已經拍完的戲劇，相信都可以讓大家看到跟過往不同面貌的我，也希望以後可以有更多跟國際團隊合作的機會」，最新文字書預計暑假推出。

梁正群在《路》中飾演的台灣高鐵運行協理，每次出場總是西裝亮相。（公視提供）

梁正群近年戲劇邀約不斷。（KAISER提供）

梁正群擁有帥氣外型，近年積極拓展各類戲劇。（KAISER提供）

(中時 )