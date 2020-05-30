中信兄弟打者王威晨今年自開季以來手感就相當火燙，賽前以49安暫居安打王，今日對上富邦悍將，首打席就敲出左外野方向安打，僅花28場就達成單季50安紀錄，打破2004年「恰恰」彭政閔、2016年蔣智賢共同保持的30場最速50安紀錄。

昨日賽前王威晨表示他其實沒有注意自己的安打數字要破記錄了，「看到新聞才知道，沒注意自己打了幾場比賽、幾支安打，球隊贏球最重要。」

王威晨今日首打席對上富邦悍將洋投伍鐸，敲出左外野方向平飛安打，成功以28場的速度刷新中職單季最速50安紀錄。

其實去年王威晨開季表現不佳，一直找不到手感，當時因為想盡快進入比賽狀況反而太急躁成了反效果，因此今年春訓時調整速度有特別放慢，尤其遇到延後開打，腳步再放慢不少。

王威晨首打席敲安後，打擊率高達3成91，是兄弟陣中打擊手感最佳的打者，全聯盟也僅次林泓育的4成11。

(中時 )