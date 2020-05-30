58歲馬景濤自拍近照。(取自馬景濤微博)

58歲昔日瓊瑤小生馬景濤，曾與小23歲身材火辣的大陸女星吳佳尼有過10年婚姻，未料2017年無預警在微博宣布離婚，「我的愛的幸福我的婚姻都將在今天畫上最美好的句號」。隨著近日王晶宣布開拍電影新《倚天屠龍記》，馬景濤早年與周海媚於楊佩佩版《倚天屠龍記》張無忌、周芷若經典扮相也再度被網友拿出來討論，而此時馬景濤也恰巧更新近況，上傳一張自拍引發網友熱議連連。

馬景濤近年事業轉往大陸發展，久未現身螢光幕的他，身材保養得宜，帥度不減當年，未料他日前在微博曝光一張近照，意外引發網友熱議。原來他搞笑要粉絲幫他的自拍打分數，想不到粉絲一看超傻眼，震撼男神自拍功力超級差，把五官都拍到變形，「這嘴根本不是小馬哥的性感厚唇」、「100分給你0分」、「我平時看別人給您拍的近照，沒覺得您有這麼老啊——自拍之後起碼老了5歲」。

馬景濤3年前與吳佳尼結束10年婚姻，轟動一時，想不到事隔多年，網路突然瘋傳謠言，指馬景濤與吳佳尼是因家暴、吃軟飯導致婚變，令他忍無可忍，本月在微博怒發律師聲明反擊，霸氣寫下：「你可以自編、自導...但我們拒演向『網路病毒』說不」。

(中時電子報)