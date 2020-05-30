行政院預計6月2日舉行記者會公布振興券方案，民眾黨發言人楊寶禎今在臉書表示，民眾已經生活難過，政府還要民眾付1000元換3000元，為何不直接發放2000元現金或消費券，尤其是馬政府當年發放消費券時，時任民進黨主席的蔡英文總統批評消費券行政成本過高，呼籲直接給予民眾現金，如今蔡政府卻反其道而行，堅持要發放不便民的振興券。

楊寶禎指出，行政院長蘇貞昌4月曾說，直接發現金也許有人會消費，但有人會「存起來」，說老實話，不管政府直接給2000元或3000元，拿來支付每月日常的食衣住行花費，只能當部分補助，應該很難有多餘的錢存起來。

楊寶禎批評，政府現在給國人一種不乾不脆、不大方的感覺，民眾已經生活難過了，還要先自掏腰包1000元，才能換到可能設有期限的3000元振興券。在民眾最需要協助的時期，為何不能把方案化繁為簡，而且美國、香港、日本、南韓、新加坡等國家，也都選擇發現金的方式，對象相當普及。

楊寶禎也提到，2008年金融海嘯時期，馬政府發放消費券，時任民進黨主席蔡英文也曾批評消費券行政成本過高，呼籲應該「直接給予民眾現金」，現在蔡政府振興卻反其道而行，令人感到不解。

她認為，民眾領到振興券，通常都是買原本就會買的東西，而非「增加」消費，使用在原本不會花的地方，因此消費替代率本來就會高，所謂的乘數效果自然就會低於預期，呼籲政府不要再拿乘數效果為理由，當成振興券取代發現金的理由。

對於政府若堅持發放振興券，楊寶禎建議發放時間提早至6月，因應端午連假消費需求，同時行政程序要簡化，並提高發放金額，也要有小面額，接近民眾消費習慣。

(中時 )