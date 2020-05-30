由黃子佼主持的實境外景綜藝節目《一個都不能少》，本週邀請「納豆」林郁智擔任主揪，號召同學一起回母校，沒想到納豆的同班同學名單中，竟有實力派演員黃健瑋、影后謝盈萱。黃健瑋義氣現身，他逗趣形容納豆：「頭腦聰明、身高比較矮！」並提及過去急需用錢時，還好有納豆的幫助，而謝盈萱無法到場，納豆call out給她，她突然說：「我未來有需要借錢的話，還是會跟你借的喔！」納豆忍不住自嘲：「看來我『借錢很霸氣』的形象很一致耶！」

納豆回顧唸書時自己很幸運，大三開始就有很多工作機會找上門，沒想到同學搭腔爆料：「他雖然案子多，卻很常跟大家借錢，因為他花錢如流水！」有一次納豆很沮喪向同學大吐苦水，稱早上才領了3萬塊薪水，到晚上7點就只剩3000塊。但黃健瑋不以為然，補充說：「納豆借錢超霸氣。」黃健瑋透露，曾在經濟比較困難時向納豆借了2萬塊，沒想到掛完電話後錢就來了，他笑著說：「最讓我驚訝的是，我還他錢後，他還回我：『你幹嘛還？』」

號稱「女神收割機」的納豆，同學爆料納豆愛裝可愛，常會假裝自己是蒼蠅，飛到喜歡的女生旁邊用頭蹭她肩膀，對於自己沒興趣的女生則會稱對方「娘」，而謝盈萱就是她娘親名單之一。謝盈萱透過電話開玩笑說：「因為他喜歡比較可愛的女生，像班上長得比較老的女生就都安全過關，只會站在一個長輩的立場關心他而已。」

同學加碼爆料，有一次半夜被納豆約出來聊天，明明沒喝酒的他，卻突然感性起來，「我發現我體內住了一個羅密歐，我該拿我體內這個羅密歐怎麼辦？」聽到過往這段話，納豆笑歪：「我是很容易動情，但真的有喜歡的對象，就會好好珍惜。」同學們也幫忙解釋：「對啦，他交往一個情人後，就完全不會找身邊女性朋友了。」八大綜合台《一個都不能少》於每週日晚間8點播出。

黃健瑋（圖中）義氣相挺，現身黃子佼（圖右）所主持節目「一個都不能少」，透露「納豆」林郁智（圖左）借錢超霸氣。（八大提供）

八大《一個都不能少》節目，本週邀請納豆號召同學回母校。（八大提供）

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