據新華社30日報導，拉丁美洲地區新冠累計確診病例29日已超過90萬例，其中巴西確診病例逾46萬例，死亡病例超越西班牙成全球第五。智利累計確診病例破9萬。

巴西衛生部29日報告新增確診病例2萬6928例，單日新增病例再創新高，累計確診達46萬5166例；新增死亡病例1124例，連續四天新增死亡病例破千，累計死亡2萬7878例，目前死亡病例已超過西班牙位列全球第五。疫情最嚴重的聖保羅州累計確診突破10萬例。

巴西醫學專家判斷，從目前每日新增確診病例數和死亡病例數判斷，巴西疫情高峰可能會在7月下旬至8月底之間出現。

據秘魯衛生部29日發布的數據，秘魯新增新冠確診病例6506例，累計確診14萬8285例；新增死亡131例，累計死亡4230例；新增治癒3349人，累計治癒6萬2791人。

智利衛生部29日發布的數據顯示，截至當地時間28日21時，該國新冠確診病例比前一日增加3695例，累計9萬0638例；新增死亡病例54例，累計死亡944例；累計治癒3萬8598例。智利政府當天宣布將改進防疫薄弱環節，增加流行病學調查人員，開放更多「隔離公寓」供無條件居家隔離的疑似和確診患者免費使用。

(中時 )