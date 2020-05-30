美國非裔男子佛洛伊德25日遭明尼蘇達州明尼亞波利斯市白人員警壓頸致死事件引發全美示威潮與暴動，不僅明市的第三警分局被縱火焚毀，就連報導這事件的美國有線電視新聞網（CNN）黑人記者也遭波及，在直播時被上手銬逮捕，甚至遠在亞特蘭大的CNN總部都被暴徒破壞噴漆，不得中斷直播。

在亞特蘭大，CNN總部29日無端受到牽連。當記者瓦倫西亞（Nick Valencia）報導黑人佛洛伊德之死引爆的大規模示威潮與暴動潮延燒到亞特蘭大，並將鏡頭對著全副武裝的鎮暴警察排排站好，圍堵暴徒前進，雙方對陣之際，一枚爆裂物（據信是爆竹）被丟進CNN建物內，在大門口爆裂，播報小組不得不停止報導，慌忙尋求掩護。這個驚險過程全被錄了下來。

此時棚內主播忙不迭詢問瓦倫西亞近況，「尼克，你沒事吧？大家都平安嗎？」瓦倫西亞表示，這枚爆裂物是「爆竹」，沒多久直播被切斷。

亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）在記者會上激動地對抗議群眾喊話，呼籲大家「快回家」。她說：「這不是抗議，這不符合（民權鬥士）金恩博士（Martin Luther King Jr.）的精神。這是一團混亂。」

她還說：「你們讓我們的城市蒙羞，讓佛洛伊德（George Floyd）和國內其他每一個遇害的人蒙羞。」

亞歷桑納州鳳凰城的集會遊行也出現暴力滋事。群眾對警方擲石、丟瓶，還砸壞警察總部的窗戶。警方動用胡椒噴霧和橡膠子彈驅離不願解散的示威群眾。有8人被捕，主要是依非法集會移送法辦。

已知這波種族衝突的緊張態勢蔓延到全美多個城市，紐約、休士頓、亞特蘭大、底特律、拉斯維加斯、聖荷西及曼菲斯等都出現抗議活動。白宮對街的公園今天也聚集抗議群眾，導致白宮一度罕見封鎖。

(中時 )