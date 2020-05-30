迎接龍王、水仙尊王遶境。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港慶端陽揭開序幕。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽揭開序幕。（吳敏菁攝）

「五月五，龍船鼓，滿街路」鹿港慶端陽30日首部曲「龍王祭」登場，彰化縣長王惠美等從鹿港龍山寺恭迎龍王起駕，再前往天后宮恭迎水仙尊王，在福鹿溪畔遵循古禮為龍舟開光點睛，掀起高潮，召喚端午節來鹿港「拜媽祖、看龍舟、逛老街、賞藝文、品美食」。

王惠美表示，青商會40多年前在創會長帶領下，打響鹿港慶端陽成為最響亮傳統，是全國十大節慶，很多地方都賽龍舟，但鹿港最特別，還舉辦龍王祭，龍王、觀世音菩薩、媽祖、水仙尊王加持，疫情緩了，龍舟們得以神龍再現，鼓起鄉親滿滿地期盼，各地遊客們也紛紛相約在鹿港，體驗最多采民俗。

今年雖因疫情小規模，由「龍山寺號」、「天后號」及企業捐贈「繼茂號」代表遶境，但熱情不減，文開國小戰鼓隊擊出雷霆萬鈞氣勢，二林工商舞龍隊及達德商工舞獅隊，舞出龍騰獅躍，還有各校藝陣、「玉琴軒」北管等，一路熱熱鬧鬧來到福鹿溪之龍舟競賽場地，舉行「龍王祭典開光點睛」儀式。

福鹿溪現場11艘龍舟，在四線水道競賽中，多艘龍舟ㄧ齊發力，恢宏整體氣勢。今年在鹿港中山路、鹿港老街、公會堂廣場及桂花巷藝術村等仍布置的夜間燈飾，6月24、25日於福鹿溪水道舉辦國際龍舟競賽，邀請一起來悠遊歷史古蹟，遊憩市集美食之旅。

(中時 )