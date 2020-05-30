近日有民眾發現，好市多的奇異果換新包裝，從原本的紙包裝改成塑膠膜覆蓋。認為跟賣場內的「摸骨師」有關係。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多深受國人喜愛，除了有專屬特色食品外，量多且價優的進口商品也深獲民眾喜愛。近日有民眾發現，好市多的奇異果換新包裝，從原本的紙包裝改成塑膠膜覆蓋。至於這個轉變，網友指出，賣場內有太多人是「摸骨師」，把水果都給摸爛了。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，以前逛賣場時太傻太自信，買水果都挑「最上層」的直接拿走，結果買來的水果有半箱以上都爛掉。他指出，就是因為很多人挑水果時愛當「摸骨師」，導致他拿到的都是「被觸診過的無骨奇異果」。不過，原PO說「自從換了新包裝後，專職做奇異果摸骨師的師傅都沒了工作…」。

看到新的包裝上市，許多人讚賞表示「新的包裝，阿婆阿姨叔叔伯伯們失業了啦！」不過網友認為，新的措施其實防不慎防，真正的摸骨師還是能夠隔著塑膠膜又戳又捏。「應該還是有很多手癢的人…會隔膜摸骨吧！」、「這感覺會變成戳戳樂！狂戳」、「摸骨師會改行變針灸師……」、「用戳的，更慘！」

雖然有網友指出，之前的包裝還有專人幫忙檢查壞掉水果，換了包裝後「有壞果的怎麼辦？」但大多數網友都認為是件好事，「這問題早該這樣做了，這樣對一樣是消費者，但不摸骨的會員才公平，不然誰想拿別人摸到爛的水果。」

其實這種現象，就有網友分析，全都是因為壞習慣，摸一下才滿意。「絕大多數捏奇異果的人跟拍西瓜者一樣，就算根本不知道自己在捏啥或拍啥，也要跟著別人捏一捏、拍一拍才爽。」所以有人建議，在好市多只要買吃的，建議結完帳當場打開檢查，有問題當場換。

(中時電子報)