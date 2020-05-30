楠梓消防分隊以楠梓溪邊常見的「紅冠水雞」為主角，在外牆創意彩繪「奇雞求生記」宣導看板，鮮明逗趣的意象吸引來往人車注意，也藉機宣導居家消防逃生，及安裝火災住警器的重要性，

楠梓消防分隊成軍30年，特地委外請廠商畫工，在北面高6公尺、長9公尺素面外牆彩繪。5名畫工花了3天，完成「奇雞求生記」彩繪牆。這也是首次將防火宣導及消防常識結合街頭藝術的行動。

畫面中，一隻紅冠水雞聽聞火災住警器聲響後，驚覺房門外有濃煙，驚呼「119！救命啊！我家失火了！」接著回頭一看，發現身旁有窗戶，直說「太棒了！有窗戶！」接著打開窗戶，待在窗邊待援。牆面右下角則是打火弟兄佈水線，灑水搶救的驚險畫面。

楠梓分隊表示，過往總是傳出住宅沒有安裝住警器、導致居民來不及逃生、傷亡慘重的案例，希望透過彩繪牆提醒民眾盡快安裝，更藉此宣導遇上火災「先關門阻擋火煙及高熱、再待在窗邊等待消防人員救援」的正確觀念。

「居家消防安全，人人有責。」楠梓分隊強調，「住警器」有助於及早發現火災、爭取黃金逃生時間，透過街頭藝術，以簡潔的畫面宣達重要防火及消防知識，吸引民眾留影或注意，也凸顯消防員不分日夜守護市民安全。

(中時 )