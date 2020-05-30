美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名非裔男子遭白人警察致死事件延燒，美國各方呼籲民主黨總統競選人拜登選擇黑人女性作為競選搭檔。

不少民主黨籍國會議員、知名黑人領袖和活動家認為，非洲裔選民是民主黨支持者的重要組成部分，拜登選擇黑人女性當副手有助於向非洲裔和其他族裔選民顯示，他致力於推動刑事司法改革、解決警察行為不當問題。

拜登先前宣布，將選擇女性作為競選搭檔。媒體報導，他的競選團隊已經初步擬定人選名單。不過，一些議員和黑人領袖說，由於最新白人警察不當執法事件不斷發酵，名單上一些白人可能會被「剔除」。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名白人警察25日在執法時長時間用膝蓋壓住黑人男子佛洛伊德，送往醫院後死亡。弗洛伊德當時雙手被銬、沒有攜帶武器。這一事件引發全美多個城市大規模抗議示威。

明尼蘇達州參議員克洛布徹是拜登競選搭檔熱門人選之一。但由於她是白人女性，選擇她可能會帶來「反作用」。另外，克洛布徹先前在明尼蘇達州擔任州檢察官，一些非洲裔人士指認她數次「袒護」行為不當的警察，因而「不夠格」成為拜登副手。

克洛布徹29日回應說，她拒絕退出，相信拜登會做出正確決定。除族裔因素，這次事件帶來的影響還波及到拜登副手候選人的背景審查。

媒體曾報導，國會參議員卡瑪拉·哈里斯和眾議員瓦爾·戴明斯都在拜登競選團隊的考慮之列。但哈里斯曾擔任加州檢察長、戴明思曾擔任佛羅里達州奧蘭多市警察局長，兩人在司法部門任職的背景可能引發擔憂。

(中時 )