廢棄3C產品不要亂丟，台中市環保局與NOVA資訊廣場合作舉辦回收活動，可獲折價券及抽獎，不堪使用的筆記型電腦、鍵盤、手機及平板等都可回收，讓廢棄資訊資源循環再利用。

台中市府環保局與NOVA資訊廣場合作舉辦「回收GoGo囉 大禮等您抽！」廢資訊物品回收，目前已回收848件廢資訊物品，活動到7月14日止，民眾家中如有不堪使用的筆記型電腦、鍵盤、手機及平板等，可拿到NOVA資訊廣場回收，可兌換現金折價券或宣導品一份及摸彩券一張，數量有限，換完為止。此外，環保局將擇日抽獎，獎品豐富有直立式手持無線吸塵器、微電腦微波爐及負離子空氣清淨機等。

台中市環保局長吳志超表示，在科技發達的時代，3C產品汰換速度很快，但對於環境而言卻是沉重負擔，透過回收活動，鼓勵民眾讓廢棄資訊物品資源循環再利用，創造廢棄物品的新價值。

環保局提醒，廢資訊物品有多元回收管道，可交付各區清潔隊；在資源回收網（網址：https：／／goo.gl／5zUZ3q ）查詢合格廢資訊物品回收商及處理廠；另有部分大型賣場的資訊物品銷售處，也有提供回收服務。

(中時 )