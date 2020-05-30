受新冠肺炎影響，有些學校採取遠端教學，讓學生、老師在家透過視訊上課，疫情爆發至今，學生們也習慣在家中上課，來自武漢的一名國中女老師，日前在線上教學時，突然一連串鞭炮聲，且老師「今天特別漂亮」，想不到是在上課的時候結婚了！

「大家把考卷拿出來，鏡頭打開，聽不到我的聲音請告訴我」，這天就像平常視訊上課一樣，負責教數學的女老師與學生在「空中相見」，不少學生注意到老師跟平常有點不同，不僅化了精緻妝容，還穿了一件漂亮的紅色禮服。

女老師邊結婚邊上課(圖片取自/楚天報)

原來當天也是女老師的大喜之日，因為不想耽誤學生學習進度，女老師堅持上完4節數學課，「一開始有想過要請假，但非常時期，本來就擔心學生學習狀況」，也不想打亂學生學習進度，所以趁婚禮的空檔在房間裡上課，一旁還掛著白色婚紗呢。

直到課程結尾，學生才聽到鞭炮、音樂聲，眼見祕密被學生識破，女老師才承認自己「正在結婚」，學生們雖然驚訝，但聽到老師結婚都非常開心，開玩笑說不用寫數學作業，女老師則笑回「就算坐在禮車裡，我也會改完作業的」。

(中時電子報)