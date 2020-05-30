陳時中參訪奇美博物館畫作。（曹婷婷攝）

民眾簇擁爭拍防疫五月天。（曹婷婷攝）

陳時中魅力橫掃台南。（曹婷婷攝）

陳時中觀賞顏振發的畫作。（曹婷婷攝）

顏振發親自將畫作獻給陳時中等人。（曹婷婷攝）

阿中部長旋風颳進台南！衛福部長陳時中今天下午率「防疫五月天」抵達台南，展開2天防疫樂活旅遊，奇美博物館拔得頭籌，成為阿中部長造訪第一站，防疫五月天一行人一現身，博物館響起「阿中部長好」聲浪，大批民眾爭相簇擁拍照，館方出動不少人力維護秩序，陳時中也特地參觀與疫情有關的畫作，重頭戲是國寶級電影看板手繪大師顏振發獻上「防疫大作戰」大作，向防疫人員致意的心意。

陳時中今天下午抵達奇美博物館消息引來不少民眾專程前來一睹捕獲野生阿中。陳時中等人停留博物館不到1小時，一來就先換上台南市長黃偉哲精心準備的黑面琵鷺花襯衫跟虱目魚包包，他抱著虱目魚一臉萌樣「抱起來很舒服」，他也感謝顏振發的畫，「我覺得這張把我畫得比較好，比較年輕！」

他說，博物館有豐富的文化底蘊，欣賞藝術會讓人精神變比較好，尤其防疫期間特別需要人文滋潤，人心情好、防疫力就會變好，6月7日之後人流管制就會放鬆，台灣社區基本上是安全的，但為什麼還要防疫新生活跟戴口罩，這是預防之後邊境即使有1、2個小破口，新冠肺炎病毒就不會在台灣肆虐，口罩戴好就不必擔心傳播得太快。

被問的最想到台南哪些景點、吃什麼台南小吃？他說，台南景點太多了，配合市府安排走訪幾個點，希望促進台南觀光跟台南興盛，他也笑說，什麼都想吃一點但怕肚子變太大。

防疫五月天與國寶級大師顏振發手繪看板合影。(曹婷婷攝)

阿中一行人隨後轉往國華街商圈乘坐雙層巴士，晚間7點將由台南市政府於東東宴會廳安排有如滿漢全席般澎湃的「阿中自助餐」。

(中時 )