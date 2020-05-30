美國總統川普宣布將全面終止（terminate）與世界衛生組織（WHO）的關係，對此，藍委鄭麗文與陳以信均認為兩岸關係的穩定，才是影響台灣能否加入WHO的關鍵，呼籲台灣不能跟隨川普胡鬧，應更積極展現貢獻國際社會的能量；不過藍委馬文君覺得，由於台灣一面倒向美國，美國退出WHO，將不利於台灣的國際生存空間、競爭利益。

「對台灣沒什麼影響，因為美國有沒有在WHO，台灣似乎都無法加入WHO」，國民黨立委鄭麗文直言，只要兩岸關係對立，台灣就很難參加任何聯合國組織。國民黨立委陳以信同聲表示，兩岸關係才是台灣能否重返WHO的關鍵，要能夠消除北京對台的反對聲音，才有助於台灣加入WHO。

陳以信說，相信政府會繼續爭取加入WHA，因此要更加重視兩岸關係的突破，實質減少因兩岸因素造成重返WHA的障礙，重新尋回過去2009年至2016年加入WHA的成功模式，才是當務之急與未來要發展的方向。

鄭麗文說，川普上任後，陸續退出其他聯合國組織，如今宣布退出WHO，其他歐洲盟邦未必跟進美國腳步，坦白說，現今美國反全球化、走孤立主義，很自私不願花錢投入國際組織，此作風非常不負責任，且將削弱美國在國際組織的影響力。

國民黨立委馬文君補充，川普上任以來，接連退出北約、巴黎氣候協定、伊朗核武協議等國際組織，讓俄羅斯、中國大陸等國家往前邁進，如今美國宣布退出WHO，很快就有人補上，美國持續壓縮自身國際影響力。

「由於台灣一面倒壓美國，對台灣後續將造成很大影響」，馬文君覺得，美國退出WHO，將使得台灣的路愈來愈窄，不利於台灣的國際生存空間、競爭利益。

馬文君說， 過去美國為「國際警察」，現在變成「保全」，有時又像「流氓」，歐盟各國大都以自身國家利益為優先考量，當美國的行徑該國的國家利益衝突，大家就選擇不配合美國，此時台灣也要做出選擇。

「台灣不能跟在美國後頭亦步亦趨，不可跟隨川普胡鬧」，鄭麗文說，台灣絕不能跟進川普的腳步抵制聯合國，因為這樣會破壞台灣在國際的形象，反之，台灣應該展現積極參與國際社會，願意貢獻一份力量的國際社會成員。

(中時 )