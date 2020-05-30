高雄市長韓國瑜面臨罷免，YouTuber卻有一群年輕人到高雄的市場中大喊：「大家好，我們是一群年輕人，我們勇敢站出來支持韓市長..」，一位阿嬤看到不禁哽咽：謝謝你們。

YouTube「民正言順」到高雄的市場進行街訪時，有阿嬤說：「我真的很生氣，這麼有心，人家還要罷免他」，說著阿嬤不禁哽咽，「謝謝你們有心，天有看到」。

一個婦人則說，韓國瑜路鋪得很好，覺得他是一個很好的市長，她說她的兒子也是年輕人，也挺韓。另一個婦人則說，韓國瑜是真的對高雄有貢獻，修馬路是很正常沒有錯，可是之前(前市府)有做嗎？韓國瑜治水真的做得很好，哪會不好呢？自己心中都有一把尺。

戴著橘色口罩的婦人說，她真的希望很多年輕人站出來，她每次看到年輕人出來，就會想要掉眼淚，「我太感謝你們了。能夠站出來支持韓國瑜」，這麼好的人執政，他們為什麼看不到？「我覺得韓國瑜為高雄市帶來這麼多商機，對高雄付出這麼多，卻沒有人看到，電視也不報導，我覺得對他太不公平。謝謝你們，我看到你們，我太高興了。」

一位年輕的先生認為，防疫、淹水，韓國瑜做得還OK，不錯，「其實我蠻挺韓的。」有著俐落短髮的婦人則氣憤說，屏東淹成這個樣子，有人還去墾丁，人家都沒講話。

YouTuber的一群年輕人站出來挺韓，一位阿嬤看到不禁哽咽說：謝謝你們。(翻攝「民正言順」YouTube)

(中時電子報)