1隻針對保育類「短肢領航鯨」30日擱淺在澎湖尖山沙灘，澎湖岸巡隊接獲通報或同保育人員趕往搶救，小鯨魚不斷迷航折返，幾經波折終於重返大海的家。

30日上午10時30分許，澎湖第七岸巡隊接獲民眾報案，在湖西鄉尖山發電廠後方沙灘發現1隻鯨豚擱淺受困岸際，經確認是台灣保育類二級短肢領航鯨。

尖山安檢所及線上巡邏隊火速趕往救援，同步通報澎湖縣政府農漁局及中華鯨豚協會等支援協助；礙於鯨豚體型龐大，體長約310多公分，決議以挖溝渠引海水造道方式，掌握黃金時間引導領航鯨返回大海。

保育人員冒著大雨搶救，合力將鯨豚扶正，不斷以濕布覆蓋持續灑水保持濕潤，緊急挖通溝渠至鯨豚旁，終於透過海水引流順利將鯨豚送回海中。

怎料，小鯨魚疑似飽受驚嚇，身體及體力尚未完全恢復，竟然連續3度折返無法游出外海，保育人員不放棄持續引導其正確航向，終於成功挽救了生命。

縣府農漁局後續將鯨豚救援紀錄處理單上傳至鯨豚救援通報群組及海洋保育類野生動物救援組織網備查。

(中時 )