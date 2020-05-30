新北市板橋區公所關懷弱勢家庭，今（30）日在全區7個據點同步發放11萬5000公斤的「愛心米」，凡戶籍設在板橋具福利身分家庭均可領取，低收入戶每戶25公斤白米，中低收入、弱勢兒少、中低老人、身障津貼則每戶15公斤，受惠的弱勢家庭高達9400戶。

區長林耀長表示，公所發放愛心米活動至今有已13年的歷史，為提供便民服務，民眾可就近至發放地點領取白米，公所也採用電子掃描身分證條碼查驗身分，平均每位領取民眾不到10秒即可完成核對身分，1分鐘內完成領米程序，大幅縮短民眾等候時間，同時也動員里內社福志工、在地里長、公所同仁計175位協助對於行動不便或年長者由志工協助搬運，讓弱勢民眾感受社會溫情。

另鑑於國內新冠肺炎疫情期間，落實防疫措施，以維護工作人員及市民健康，前來領米民眾都全程配戴口罩並配合量體溫、保持1.5公尺社交距離，降低病毒傳播機會。

板橋區公所表示，今天無法到場領取的民眾，可於6月1日至至5日的上午8時至下午5時，至區公所社會課補領。

(中時 )