現場有日本舞丶熱舞丶原住民舞蹈等各式表演。（台中市政府運動局提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推出防疫新生活運動！台中市為促進市民身心健康、推展全民運動風氣，300C2區豐原中央獅子會與豐原區體育會迷你網球委員會共同舉辦豐原中央獅子盃迷你網球邀請賽；台中市土風舞協會也邀請社區土風舞團體展演，規律運動舒展身心。

台中市迷你網球賽與土風舞表演30日分別在豐原區翁子國小及大肚區運動公園舉辦。運動局長李昱叡說，感謝各界對市府各項運動政策支持，未來將持續以「酷城市、酷運動」的理念培育體育人才、推動各項體育活動、建設運動場館，提供市民優質的運動環境。

運動局表示，300C2區豐原中央獅子會與豐原區體育會迷你網球委員會近年來積極推廣迷你網球，免費提供弱勢學童網球教學。迷你網球是簡單易學、老少咸宜、安全有趣的運動，此次活動邀請國小學童參加，除學習遵守規範、團隊合作的精神，更有助於學童身心健康。

台中市土風舞協會主辦的土風舞展演活動，邀請台中市9個社區、各具特色的婦女舞蹈團體接力展演，互相切磋舞技，有異國風情的日本舞丶節奏輕快的熱舞丶熱情十足的原住民舞蹈等，集合十位優秀土風舞老師創作「信心」丶「幸福的台灣子」二首防疫舞蹈。

(中時 )