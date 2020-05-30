政府推動重大工程需要用地是按市價徵收嗎？市議員陳淑華、蕭隆澤接獲地主陳情，抨擊台中市政府徵收市政路及潭子國道四號高架橋下的土地，價格不一，甚至市價打6折強勢徵收。市府地政局長吳存金指出，地價評議委員評議的土地有8成是成功議價，估價師估價不會亂評價。

陳淑華表示，市政路延伸經過西屯區協和里、龍潭里農業區，當地民眾這幾10年來，歷經東海大學建校、台中工業區開發賤價強徵民地；高速公路、環中路開闢、高鐵等低價徵收民地，當地人民財產十不存三。民眾希望市府最低限度要合理的市價徵收，不要再剝奪人民的財產。

陳淑華說，目前辦理市政路工業區一路到安和路段，土地估算價格分為30幾萬、17萬及10萬餘元等3種價格；大財團、大公司土地30幾萬，農民的農地只有10萬餘元，相距過大；基於農地正義，市府應調高評估農地地價，將農地較接近市價徵收。

蕭隆澤指出，農民位於國道4號高架橋下的農地，當地1坪市價約8萬元，地價評議委員卻評議1坪5萬元，等於是打6折強勢徵收；地主反映時，市府卻說市價評議就只有5萬元，地主向隔壁國有財產局購買土地彌補，國財局開價1坪9萬元，農民等於土地送給政府還倒貼？

吳存金表示，市府徵收市政路或代高公局徵收國道4號高架橋下的土地，全都經由地價評議委員會依法先經過協議價購，雙方取得共識後就進行買賣；萬一協議破裂再由需地機關進行強制徵收，徵收的價格是依估價師的評價，即依市價徵收，並非以前的公告現值加4成。

(中時 )