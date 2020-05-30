高雄市首創算命觀光，副市長陳雄文副30日在文化局、教育局、觀光局等多位首長陪同下，訪視新客家文化園區的開運市集，資深藝人鳥來嬤也特地南下高雄支持參與，共同推動在自然生態中的算命觀光體驗。

「中華百大命理師算命觀光聯誼會」自今年3月起每周六在新客家文化園區規劃試辦開運市集，安排10餘位專業命理老師以200元公益結緣價為民眾釋疑解惑，30日正式展開全天候服務，現場並有免費苗木贈送活動，吸引許多民眾前來參觀。

陳雄文表示，市府推出許多振興經濟方案，包含推廣農特產品，微風市集、開運市集，都是在幫助農民銷售產品及振興經濟，歡迎民眾來選購好物、體驗各種中西式算命。

高市客委會主委黃永卿表示，近期與觀光局、養工處合作共同為新客家文化園區綠美化及巧思佈置，現在綠意盎然，花木扶疏，還有蘿蔔五福將、客家高通通藝術裝置，適合全家大小來遊玩，感受不一樣的公園景緻。

(中時 )