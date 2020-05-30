高雄「原駁館」正式於5月30日熱鬧開館，市長韓國瑜蒞臨主持開幕儀式。（林雅惠攝）

高雄市政府原住民事務委員會為推動大高雄地區原住民族產業經濟，在駁二藝術特區設置以原住民文創設計、生活藝術為主題之行銷據點－高雄「原駁館」，正式於5月30日熱鬧開館，市長韓國瑜主持開幕儀式，並與市府相關局處首長共同剪綵。

韓國瑜期許「原駁館」未來能成為部落文創推廣平台，在創作者與消費者之間搭起一座媒合之橋，未來成為高雄產業振興的新典範，及文化旅遊的新亮點。

「原駁館」設立於高雄旅遊熱點「駁二藝術特區」內大義倉處C8-18處，精選全臺原住民創作者及原鄉部落工坊優秀品牌進駐，擷取原住民的「原」及駁二特區之「駁」，命名為「原駁館」，期能藉駁二藝術特區的觀光人潮，帶動高市原住民產業發展。

館內以複合式經營規劃「生活工藝」、「服飾配件」、「咖啡輕食」、「部落伴手禮」等項目類型，讓來訪民眾不只能選購原住民文化精品，還能夠用舌尖體驗山林的美好風味，不論是來自杉林區日光小林的「老梅餅」及「薑黃酥」，或是來自茂林區多納部落，由國際咖啡杯測大師賽冠軍嚴選的「一山沐多納咖啡」，都能讓來此的遊客從味蕾等五官體驗及心靈感受高雄山林之美。

(中時 )