「每一吋土地都是百姓血肉！」內政部於2012年針對「土地徵收條例」進行修法，啟動市價徵收制度，使每年徵收土地面積逐漸減少，並透過強化徵收審議與鼓勵協議價購等；政府在強制徵收民地，應秉持公平、公正、公開透明化，讓民眾更有意願和信心，心悅誠服來支持國家公共建設。

據內政部統計，2012年至2015年間，每年以徵收取得面積約占七成，協議取得面積僅三成左右；2016年起反轉為協議取得面積比例約近七成，高出徵收取得面積比例的三成多，並呈現逐年升高趨勢，甚至高答達近九成以上私有土地是協議取得。除洞察需地機關在協議價購的執行成效，同時顯現民眾對「市價補償」的高接受度。

2012年修正公布的土地徵收條例中，特別將協議價購及徵收補償由「公告土地現值加成」修正為「市價」，並增加公益性與必要性的審查機制；一來可減少土地被浮濫徵收的機會，其次是當民眾權益受到影響時，可以以合理的補償來彌補，避免政府成為「刀俎」，百姓淪為任其宰割的「魚肉」。

土地徵收對人民的財產權難免會造成一定的侵害和影響，政府在做出徵收私有土地的決策時，必須極為嚴謹，除需經過層層嚴密審查把關機制外，更應符合正當的行政程序，將徵收視為非必要不可為之的「終極手段」，落實修法後的正當行政程序，讓公共建設與人民財產權保障獲得雙贏。

(中時 )