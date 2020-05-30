豐邑機構「浩瀚森之道」30日舉辦動土感恩禮拜。（盧金足攝）

豐邑機構總經理邱崇喆說，「浩瀚森之道」位於千米綠園道第一排，具備三大交通、三大藝文娛樂、三大設計機能，創下熱銷九成佳績。（盧金足攝）

台中市東區帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖，由市府引活水、綠美化搶救成功，成為市民休閒好去處。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

建案基地位於千米園道第一排，出門就有綠意盎然的園道。（盧金足攝）

豐邑機構強調「擇好地，蓋好房」，精準預見東區榮景可期，已挹注近兩百億元於三大建案。（盧金足攝）

豐邑機構總經理邱崇喆表示，豐邑推出的第一、二期建案熱銷，將推出東區三期湖濱百億新案，已有很多粉絲探詢。（盧金足攝）

台中市東區在鐵路高架化，台糖帝國糖廠湖濱公園開始招商，及日本三井集團將在台糖土地興建aLaport購物商城，帶動東區房市，品牌建商看準商機，紛紛前進東區卡位推案，吸引購屋者重返城區，豐邑機構在東區打造二期新建案「浩瀚森之道」，創下熱銷九成佳績，30日舉辦動土感恩禮拜，由豐邑機構董事長、總經理與貴賓一同祈願施工順利平安，實現住戶理想居家之所願、落實東區繁榮未來。

台中鐵路高架化後，台中火車站周遭地區創造新氣象，鐵路高架化不只縫合前後站發展，原鐵道行經路線規畫為綠地與休閒運動空間，形成文創觀光圈，為舊城帶來更大發展契機。

此外，被譽為「東方明珠」的帝國製糖廠台中營業所，重新擦亮明珠光芒，市府除公告為歷史建築，並投入大筆經費修復，再現當時的建築工法與特色，成為東區亮點。

另一利多，是日本三井不動產集團今年夏天將在東區與建LaLaport購物商城，LaLaport預計2022年開幕，為台中經濟發展增添生力軍，更能振興舊城風華。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，豐邑機構東區二期年度新案「浩瀚森之道」，位於千米綠園道第一排，具備三大交通、三大藝文娛樂、三大設計的極致機能，讓此案不僅不受疫情影響、如期展開潛銷，更創下熱銷九成、逾250戶簽約佳績。

豐邑機構今日舉辦動土感恩禮拜，出現晴空萬里的好天氣，強調「擇好地，蓋好房」，精準預見東區榮景可期，已挹注近兩百億元於三大建案。

邱崇喆指出，在東區陸續推出三大建案，包括2019年總銷35億「浩瀚MVP」，一推出即圓滿完銷；2020年初30億「浩瀚森之道」，不受疫情影響如期推出建案，達到潛銷即近完銷；未來也將推出東區三期湖濱百億新案。

「浩瀚MVP」與「浩瀚森之道」預計於2022年、2023年完工，落成後兩棟24層樓高建築，將改寫東區天際線，成為東區新地標。

東區發展成熟，市府重大建紛啟動，更吸引外商來投資，邱崇喆強調，「浩瀚森之道」綠樹為鄰，坐擁繁華1700坪基地，坐擁東區絕佳優勢，「浩瀚森之道」享有國內外重資打造的全方位機能如便捷交通、藝文娛樂、綠意景觀等。

此外，建案基地位於千米園道第一排，連結車站、捷運紅線及國道轉運站之便捷交通網、享有三大百貨商圈，緊臨三井LaLaport購物商場、秀泰影城、大魯閣新時代，還規畫三面採光、三面臨路、三面臨樹之大器設計，「浩瀚森之道」未來將成為園道最高地標，在家即能鳥瞰東區繁華。

下樓即是公園、出門即是園道！邱崇喆說，得天獨厚的地點，鄰近台糖湖濱生態園區、長達21.7公里綠空廊道連結7條園道及7處公園，還有全台最大的「新建國市場」，生活機能齊全，文化藝術與自然環境，讓住戶享受綠意生活，也感受文化城的藝文之美。

(中時 )