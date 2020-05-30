富邦悍將與中信兄弟於新莊球場進行「金控大戰」，兩位洋投伍鐸與萊福力正面對決，悍將與兄弟前4局首名打者都上壘，不過悍將攻勢都中斷無法搶分，而詹子賢則在離開第四棒後，今日前2打席都開轟，4局下半高國輝回敬一發2分炮，目前悍將連14場比賽開轟，是中職第2長連續場次開轟紀錄。

前4局雙方洋投都讓首名打者敲安上壘，不過悍將卻常在壘上有人時出現雙殺打，第1、3局都因擊出雙殺打而中止攻勢，第2局范國宸也差點形成雙殺的滾地球，經挑戰後才裁定安全上壘。

兄弟每局首名打者也都上壘，不過幸好詹子賢及時找回打擊手感，他在林智勝因傷導致上半季報銷後，扛下球隊第四棒任務，不過他在四棒打擊率、得點圈打擊率都不佳，教練團將他移到第六棒，四棒則由前4場都開轟的張志豪扛起。今日詹子賢找回火燙手感，前2打席都開轟。

4局下半高國輝反擊，一發中外野大號2分炮追回分數，目前悍將已連14場比賽開轟，連續場次僅輸給統一獅今年創下的連23場開轟，有機會續寫紀錄。

(中時 )