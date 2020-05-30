日本職業女摔角手木村花因演出戀愛實境秀《雙層公寓》，受到網路霸凌，疑似不堪酸民攻擊選擇輕生，23日經紀公司證實這個悲劇；昨(29)日木村花的家人已低調替她辦喪禮，有100名摯親和摔角界好友們出席，心痛送她最後一程。

木村花在拍攝《雙層公寓》期間，因為個性和談吐較直接，更疑似有被節目刻意剪輯，製造話題，導致部分觀眾對她有偏見，會惡意批評，讓她飽受網路霸凌；後來不堪巨大壓力選擇輕生，有人推測造成悲劇的引爆點，應該是她的寶貝摔角登場服被洗壞，讓她當場淚崩。

據日媒報導，木村花過世差不多一星期，昨(29)晚家人已低調舉辦喪禮，約有100名親朋好友和曾一起在摔角界奮鬥的同伴們，悲痛出席陪她走最後一程，盼她到另一個世界能脫離所有不好的事情。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

「才悼念吳朋奉《少年Pi》幕後功臣也病逝」今天娛樂給您多照顧自己新聞
「57歲崔麗心神凍齡」今天娛樂給您最美的新聞

張柏芝神秘小兒子正臉曝光 混血傳聞不攻自破
成龍率2600多人挺「港版國安法」 喊話保障創作自由

(中時電子報)

#木村花 #喪禮 #低調 #摯親 #登場服 #最後一程 #摔角界 #真人秀 #雙層公寓