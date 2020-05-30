日本職業女摔角手木村花因演出戀愛實境秀《雙層公寓》，受到網路霸凌，疑似不堪酸民攻擊選擇輕生，23日經紀公司證實這個悲劇；昨(29)日木村花的家人已低調替她辦喪禮，有100名摯親和摔角界好友們出席，心痛送她最後一程。

木村花在拍攝《雙層公寓》期間，因為個性和談吐較直接，更疑似有被節目刻意剪輯，製造話題，導致部分觀眾對她有偏見，會惡意批評，讓她飽受網路霸凌；後來不堪巨大壓力選擇輕生，有人推測造成悲劇的引爆點，應該是她的寶貝摔角登場服被洗壞，讓她當場淚崩。

據日媒報導，木村花過世差不多一星期，昨(29)晚家人已低調舉辦喪禮，約有100名親朋好友和曾一起在摔角界奮鬥的同伴們，悲痛出席陪她走最後一程，盼她到另一個世界能脫離所有不好的事情。

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