2020高雄鳳荔季「大樹活荔旺」活動，30日在大樹舊鐵橋濕地生態公園熱鬧登場，市長韓國瑜到場與民眾同樂，一路受到熱烈歡迎，爭相合照簽名，他說，對於所有農漁業第一線生產者，市府一定會緊密站在一起，辛苦工作一年就是期待豐收一刻，看到今年鳳荔銷售穩定，他甚感欣喜，也是全市為他們一起歡喜的時刻。

韓國瑜表示，豐收的時候是最歡欣、快樂的一刻，也是農民朋友辛苦一年最滿足的時刻，大樹最重要的農產品就是鳳梨和玉荷包荔枝，據統計，平均每年鳳梨生產面積約860公頃、產量3萬3500噸，目前90％都已銷售一空；玉荷包荔枝生產面積約1800公頃、產量1萬2000噸，也有信心能在6月售完，高雄興旺又美好。

韓國瑜致詞時也提到新冠肺炎和登革熱疫情，他說，今年農曆春節開始心便難安，出現首例新冠肺炎境外感染病例，市府相關團隊及醫護人員投入防疫工作，疫情4個月後高雄維持零本土確診病例；同時，記取往年登革熱經驗，從2月中旬起超前部署、展開消滅登革熱工作，至今也是零本土感染。

大樹區因特有的土質及水質，向有「水果之鄉」的美譽，今年初受到寒流影響，增加玉荷包開花機會，整體產量也因此提高，上午韓國瑜特地出席活動，親自頒獎給玉荷包荔枝品質評鑑得獎者，由旗山區農會果樹產銷班63班張清海奪得冠軍，而金鑽鳳梨評鑑冠軍則由大樹區農會果樹產銷班第8班尤峻獲得。

今年活動移師舊鐵橋濕地公園舉行，內容活動精彩，加上天候穩定好轉，吸引不少民眾攜家帶眷，前往品嚐鳳梨、荔枝的鮮甜滋味，現場也有多達30攤的美食攤位、農特產品展售市集，並舉行鳳荔公益拍賣活動，最後以超過6萬的高價賣出，拍賣所得將捐助公所辦理老人送餐服務，活動之餘兼做公益。

另外，大樹區公所也在官網上建置「109年大樹鳳荔行銷平台」網頁，上有多家在地果農聯絡資訊可供選擇，歡迎民眾直接向果農訂購宅配到府，或上「高雄首選電商平台」選購，支持在地農產品。

(中時 )