美國總統川普今天以中國大陸完全掌控世衛組織及世衛拒絕改革為由，宣布終止（terminate）與世衛的關係並將金援轉到別處。但世衛章程沒有規範退出機制，外界認為川普可能又是把難題丟給國會，最終也可能雷大雨小。

國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務主任高文（Richard Gowan）表示，不像美國在2019年退出的聯合國教科文組織（UNESCO），世界衛生組織（WHO）章程不含正式的會員國退出機制。他說：「我猜包括美國本身在內的世衛創始國們，當年覺得會有成員國想退出是件荒唐的事。以實際面向來看，美國可純粹中止撥給世衛的全部款項，進而理論上失去表決權。」

他接著說：「這是川普典型的做法。他不是國際條約法的專家，經常發表這一類的聲明，然後把爛攤子留給官員去釐清實際上到底是怎麼回事。」

聯合國基金會（United Nations Foundation）主管全球衛生政策的副會長道森（Kate Dodson）點出：「我們注意到川普所用的語言。他並未使用退出（withdraw）一字。」是否暗留伏筆，引人聯想。

美國媒體Vox也報導，白宮一名高層對川普能否逕自率美國退出世衛，覺得「不無疑問」，但很可能川普就是無限期凍結資助世衛，讓國會去強制撥錢。

從美國法律來看，川普身為總統，有權率美國退出任何一個他想離開的條約，但從國際法看，世衛章程並沒有退出的條款。

頂多依據當年美國加入世衛組織的國會聯合決議規定，要在正式退出前12個月通知國會，並要付清退出應給世衛的款項，約1億美元。

根據美國財經媒體CNBC報導，目前不確定川普要根據什麼機制終止金援世衛，這些款項大部分由國會批准撥出，總統通常無權片面轉移國會的資助撥款。

喬治城大學國際衛生法教授高斯丁（Lawrence Gostin）在推特發文直指，川普此舉「違法」，因為停止金援需要國會批准，但國會已批准了款項。

到底美國退出世衛是否符合美國利益？其實外交政策專家早指出，美國退出只會讓中國在世衛的影響力更大。

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh A. Adalja）表示，實務上川普的決定不大可能改變世衛的運作。他還說：「從象徵意義或道德觀點來看，在疫情仍在大流行期間這麼做是錯誤之舉，且看起來是我們在卸責美國沒做好的疏失，卻怪到世衛頭上。」

(中時 )