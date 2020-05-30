2020年5月30日，龍舟開光點睛，道長施宣熹遵循古法畫符敕令清淨。（施澄淮提供／吳敏菁彰化傳真）

今年龍舟開光點睛。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽已是全國最響亮傳統，龍王祭揭開首部曲，5月30日迎龍王駐駕福鹿溪，縣長王惠美為龍舟開光點睛，道長施宣熹遵循古法畫符敕令清淨，口唸「點天天清，點地地靈，點人人長生，點神神顯赫」，神采架勢吸引眾人目光，文史工作者施澄淮按下快門，對比23年前老照片，道長一樣地神帥，竟是同一人，讓人神奇「來鹿港找歷史就對了」。

鹿港國際龍舟賽響赫，今年雖因疫情縮小規模，但是迎龍王、水仙尊王駐駕，開光點睛儀式等，一樣地隆重，鼓起熱情、帶動高潮不斷，不少鄉親看好今年慶端陽，鹿港一定爆多，「大家都憋太久了，而整個鹿港鎮大街小巷就是露天博物館，處處都有看頭，不用擠在一團，到處都能感受節慶之美」。

今天龍舟開光點睛，正式揭開序幕，文史工作者施澄淮拍下了道長施宣熹遵循古法畫符敕令清淨的傳神啟動照片，更神的是還找到了老照片，寫下「道長功力，一脈相承。民國86年5月8日、民國109年5月30日攝于福鹿溪」讓人一看，哇！真是同一人耶，更有說「不對、不對啊！今年拍的怎麼更年輕」「果真是道行高深哪！」「想去拜師學駐顏術了」。

施宣熹是來自鹿港有名的道長世家，祖父、父親都是道長，鹿港各各廟之醮事科儀之主持都可以看到他，主持鹿港龍舟賽開光點睛已經超過20年，施澄淮說，20多年來都是同一人，真是難得，也可列入鹿港慶端陽的特色了，而記錄還會再寫下去。

鹿港慶端陽還有什麼有趣小歷史？留待大家一起來挖掘，別忘了來走訪一趟，當能尋到許多寶。

(中時 )