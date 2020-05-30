近日「港版國安法」吵得沸沸揚揚，美總統川普也在29日正式宣布消取對香港的特殊待遇，拖累香港恆生指數在短短一周下跌了7個百分點，香港的地緣政治風險升溫，港股勢必會掀起一波資金出走潮，撇開政治因素，多數投資人想問的是，台灣能否承接香港的金融地位？

香港金融的流通量高，在高透明度的監控下，港政府盡量不去干預金融市場的運作，香港也是美元、歐元、港幣、人民幣的清算中心，且香港的最高稅率僅台灣的一半，可說是專為經商營利打造的市場。

台灣金融雖然具亞洲最高殖利率的優勢，但整個金融體系相對保守，如高風險的投資產品，在香港投資人須自行承擔風險，在台灣也許連發行都有困難，國內主管機關高度重視投資人的權益及風險，也是造成金融自由度與香港有落差的主因。

反觀新加坡，雖然地理位置比不上港、台，但與香港同樣都具有，高透明度、政府干預度低、低利率等優勢，加上語系偏向英語環境，相對容易受到國際資金青睞，且最大的優勢在於政治立場較為中立，對國際富豪來講，資金停泊相對安全。

而日本，雖然經濟排名是在全球的前段班，日圓也幾乎是除了美元以外最強勢的貨幣，但卻有跟台灣一樣的致命傷「金融體系太過保守」，且日本股市算是高度成熟市場，未來成長空間相對不比新加坡、台灣高。

目前台灣金融地位難以追上新加坡的最大問題在於「金融自由度」，雖說在主管機關的高度保護下，較難成為國際資金的首選，但對於國內投資人來講，不失為是資金的最大保護傘，否則也不會有所謂國安基金的出現。因此綜觀來看，從香港出走的資金，最有可能的停泊優先順序為，新加坡>台灣>日本。

香港雖然從去年的「反送中」到近期的「港版國安法」，都顯示出香港的金融地位逐漸在動搖，但香港長期以來都扮演國際金融的重要樞紐點，目前任何國家都只能「部份取代」，難以完全取代，且香港對金融市場的影響是全球性的，並不單單只是美國，因此筆者研判，美國取消香港的特殊待遇，比較算象徵性的手段，後續較大的可能性會有條件的恢復。

（本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎）

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(中時電子報)