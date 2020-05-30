海巡署成立20年，海巡人員的橘色安檢勤務服下個月開始將全面換新，新式服裝進化成更具彈性、透氣，以及增設筆插、胸前密錄器等等機能，更能符合值勤所需。

海巡署表示，目前海巡人員穿著的橘色安檢勤務服，已歷經20個年頭，成為國人對海巡人員的共同印象，但存在不透氣、材質缺乏延展性等缺點，因此，去年5月間即著手制服改革。

海巡署以第一線同仁實際穿著需求與期待做為改進要點，並提升「布料材質、穿著機能」；換新後制服顏色、外觀則與現行安檢服相同，將不影響民眾對於海巡人員既有特徵辦識。

海巡署成立迄今20年，下個月橘色勤務服將全面改革，透氣性及功能性增強，還貼心的針對女性身形及需求設計，更符合勤務需求。（圖／海巡署提供）

根據了解，新式安檢勤務服裝，不但設計反光辨識及車縫製工納入設計，還針對季節性區分2款不同材質上衣，冬季以強化防風、防潑水為主，夏季著重透氣及快乾機能。

另外，增加應勤裝備掛附功能性，如工作褲多口袋設計，上衣增設筆插、胸前密錄器、左右處無線電發話器附掛點及夾槽等等，而配合政府兩性平權政策，新制服也有針對女性同仁身形及需求，開發女性專用版型，以切合執行各項勤務的需求。

(中時電子報)