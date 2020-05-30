高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，國民黨立委吳斯懷認為，未來不論罷韓結果如何，高雄市民準備過苦日子了嗎？

吳斯懷在臉書發文表示，民進黨在高雄執政長達20年（高雄舊縣區33年），過去12年民進黨執政因貪汙和偽造文書被起訴達105案、194人被起訴，市政漏洞百出，負債數千億。好不容易，韓國瑜翻轉高雄結束市民的惡夢。拋開政黨意識形態，目前為止，韓市長施政穩當，成效漸漸浮現。

吳斯懷認為，民進黨政府動用整個國家機器動員罷韓，製造族群對立，操弄仇恨動員，擴大朝野惡鬥，未來的高雄極可能持續惡質對立下去，請問市政如何推展？市民的未來在哪裡？6月6日之後不論結果如何，最後倒楣的是高雄市民，過苦日子的是高雄市民。

網友回應說：「很理性的分析，做得好！」、「前年823大雨在高雄沿海路沖刷出無限天坑，一樣在大雨過後，一樣的路段，路還是那麼的平整，真的很感謝韓市長和其團隊的努力！」不過有人卻認為，「如果韓國瑜之前選上總統，一樣要補選不是嗎？」

(中時電子報)