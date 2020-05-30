中台科大與當地和平里辦公室合辦義診活動，以所學醫護專業，回饋社會鄉里。（中台科大提供／陳淑芬台中傳真）

中台科大與當地和平里辦公室30日在大坑九號步道登山入口停車場舉辦「健康促進您我他」活動義診，宣導健康及防疫觀念，並祭出資訊系師生開發的「行動餐車」，結合多功能APP，成為現場焦點。中台科大校長李隆盛表示，希望訓練學生以所學醫護專業，回饋社會鄉里，並在服務過程學習人文關懷精神。

位大坑風景區、屬醫護類科大的中台科技大學，與在地和平里辦公室合作，在大坑九號步道停車場舉辦「健康促進您我他」活動，提供「血糖檢測」、「血壓測量」、「尿液篩檢」、「視力檢查」及「IOI儀器生理量測」等義診服務，並宣導防疫衛生，吸引健行運動民眾參加。

中台科大校長李隆盛到場，為學生及社區志工加油打氣，並接受相關健康檢查。他說，希望訓練學生以所學回饋社會鄉里，並在服務過程學習人文關懷精神；和平里林金標里長則表示，但全球疫情仍不斷擴大，呼籲仍要落實戴口罩、勤洗手、消毒及保持社交距離等防疫工作。

現場1輛行動餐車吸引眾人的目光。李隆盛表示，因應智慧手機及推動微型創業教育風潮，中台科大資管系師生團隊與駐校企業合作開發的行動餐車，結合預約訂餐與現場點餐等多功能的APP，透過彙整顧客點餐資訊，分析客戶喜好、供餐狀況及銷售時段，可調整經營策略、提高營運效能。

(中時 )