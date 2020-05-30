張柏芝曾因拍攝實境秀與何孟懷傳緋聞。(取自何孟懷微博)

香港女星張柏芝3年前生下小兒子Marcus，生父成謎，然而她今(30日)在社群網站上傳短片，卻意外曝光了Marcus正面模樣，黑髮黑眼睛的模樣打破先前疑似混血兒的傳聞，也讓張柏芝孩子的爸身分再次引發熱議！

張柏芝今日曝光小兒子正面照，間接打破孩子的爸是英國工程師緋聞男友Leo傳聞。港媒也起底張柏芝昔日緋聞對象，包括65歲新加坡連鎖飲食集團富商、大陸隱形富豪孫東海，2015年還傳出孫東海大手筆豪砸6000萬人民幣(約2.5億台幣)，送了一棟豪宅給張柏芝。

另外，台灣男星何孟懷也因為與張柏芝合作大陸節目《女神的選擇》傳出緋聞，一度被以為是孩子的爸，但張柏芝方面就曾憤怒反擊傳聞，痛斥「故意倒貼引發不必要的誤會，噁心至極！之前已經闢謠多次了，為了蹭熱度連做人的底線都不要了！這位先生你有事嗎？請自重！堅決打假，拒絕捆綁！」

(中時電子報)