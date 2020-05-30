中年男屍淡水捷運站外水上漂 民眾嚇傻急報警 19:092020/05/30 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遺體打撈上岸後，警方立即用帷幕覆蓋大體避免曝露（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾30日下午1時許，漫步於淡水捷運站後方金色水岸，赫然在水上發現一具載浮載沉的屍體，於是立即報警求助。警消獲報到場後，立刻下水將遺體打撈上岸，遺體外觀為身穿灰紅色上衣、西裝長褲的中年男子，經警方和鑑識人員初步研判，遺體無外傷，男子年齡介於35到45歲間，目前遺體已移至板橋殯儀館，後續由刑事相驗以釐清案情。 (中時 ) #遺體 #民眾 #淡水 #捷運 #民眾 #報警 #男子 也許您會感興趣 社會熱門新聞 75元烤全鴨爆紅 老闆曝便宜內幕「還敢吃嗎」 - 社會 違停還無視挪車電話 百萬名車「被插爆了」 - 社會 女孩海邊撿到巨大「綠貝殼」 父激動大叫：發財了 - 社會 新娘「露背婚紗」秒殺全場 一轉身全驚呆：女神級大美人 - 社會 民意輾壓？斗六蛋黃區地下停車場闢建 確定告終 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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