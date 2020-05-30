民眾30日下午1時許，漫步於淡水捷運站後方金色水岸，赫然在水上發現一具載浮載沉的屍體，於是立即報警求助。警消獲報到場後，立刻下水將遺體打撈上岸，遺體外觀為身穿灰紅色上衣、西裝長褲的中年男子，經警方和鑑識人員初步研判，遺體無外傷，男子年齡介於35到45歲間，目前遺體已移至板橋殯儀館，後續由刑事相驗以釐清案情。

(中時 )