海巡安檢勤務服全面進化。（海巡署提供／張立勳台北傳真）

海巡安檢勤務服全面進化。（海巡署提供／張立勳台北傳真）

海巡安檢勤務服全面進化。（海巡署提供／張立勳台北傳真）

海巡署推出新式安檢勤務服，夏季著重透氣、快乾機能，冬季強化防風與防潑水，提升海巡人員執勤舒適性，增加裝備掛附功能並強化反光辨識與車縫製工設計，為尊重性別平權，特地開發女性專用版型。

現行海巡橘色安檢勤務服，自2000年海巡署成立後使用至今近20年，也是國人對海巡人員共同印象，隨時代變遷，現今海巡人員勤務內容、工作挑戰均不同以往。

為強化服裝功能，海巡署去年5月著手研修制服，由第一線同仁實際穿著需求與期待為著眼點，並提升「布料材質、穿著機能」為服裝進化主軸，制服顏色、外觀與現行安檢服相同，不影響民眾對海巡既有特徵辦識。

海巡署指出，新式安檢勤務服改革舊式服裝悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜行裝備行動受限等缺點，將反光辨識及車縫製工納入設計重點。針對季節區分2款不同材質上衣，冬季以防風、防潑水為主，夏季著重透氣與快乾機能。

此外，海巡署表示，新式安檢勤務服增加應勤裝備掛附功能性，如工作褲多口袋設計，上衣增設筆插、胸前密錄器、左右處無線電發話器附掛點與夾槽，另為尊重性別平權，新制服針對女性身形及需求開發專用版型。

(中時 )