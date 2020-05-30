僑育國小6年級學生陳姿瑩（右）不畏逆境，在校積極向學，各領域表現優秀，更時常幫助同學，是師長眼中的「小太陽」。（何冠嫻攝）

今年獲總統教育獎肯定的僑育國小6年級的陳姿瑩自幼家逢變故，家境清寒，但她以正向樂觀的態度面對，不但挑起家事責任，並幫忙家裡種菜、賣菜，更在學校積極學習，各領域表現優異，還時常主動幫助同學，被師長稱為「僑育小太陽」，陳姿瑩以溫暖正向且積極進取的態度面對人生挑戰，更是師長心中「國民教育的最佳典範」。

陳姿瑩與外婆外公同住，在家孝順尊長，母親長年為疾病所困，她也隨伺在側，而外婆因身體狀況不佳，陳姿瑩更是一肩挑起家事，負責煮飯、洗衣等，並每天到菜園幫忙種菜除草，假日再到市場賣菜賺取家用費。

陳姿瑩表示，外婆告訴她，「不論貧或富有，每個人都是獨一無二。」為了要維持家務，雖然辛苦，但也甘之如飴，而當外婆對她說「妳是我的驕傲」，就是她最大的鼓勵。

在學校，陳姿瑩積極參與各項服務與學校活動，是校園中的風雲人物，加入田徑隊獲2018年中小學聯運大隊接力第三名、2019年苗栗縣運女子乙組鉛球第三名、跳遠第五名的佳績。體育老師陳專業表示，陳姿瑩也在田徑隊中帶領熱身、團練，發揮極佳領導才能，「她是我的天使也是我的貴人」。

她並在音樂領域表現佳，美術方面更是繪畫、書法比賽的常勝軍，五育均衡發展。班導師老師黃素瑛也說明，陳姿瑩真誠溫暖的情格，在同儕間及學弟妹建立良好友誼，對弱勢及需要協助的同學，更經常伸出援手，幫忙指導課業、溫馨勉勵，更帶領班上女生也熱愛運動。

僑育國小校長李雯琪表示，陳姿瑩以溫暖與正向面對人生的種種挑戰感動師生，她的人生故事也讓全國學習，不論出身如何，自己的選擇才是真正的力量來源，陳姿瑩的積極樂觀學習態度，讓她在各領域表現優秀，是國民教育的典範，更證實教育的價值，「不管出身如何，只要在學校好好學習，都能五育均衡發展」，並期盼陳姿瑩未來可以繼續照亮更多人，成為典範，鼓勵大家以樂觀進取的態度面對人生。

(中時 )