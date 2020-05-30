為了推行「雲劍2020」專項行動，內蒙古烏蘭察布市公安局29日發布，25名命案在逃嫌疑犯的懸賞通緝令，不過其中2名嫌犯的長相時在是「太過驚悚」，五官彷彿向外生長，臉型也過度方正，迅速引起一陣熱議，由於嫌犯的外觀實在太過奇特，也讓網友狠酸：「長這樣都還沒有被抓到？」

根據《每日頭條》報導，警方將25名命案在逃嫌犯的樣貌公開，其中2人「李大寬」及「閆二召」卻因長相意外引起關注，有網友質疑照片是畫像，或是被警方動過手腳，不然怎麼可能有人長成這樣。對此，烏蘭察布公安局警方回應，「本人就長這樣子，照片是當時犯案時所拍下的。」

李大寬及閆二召當年都是因涉嫌謀殺遭到通緝，警方祭出高額懸賞令，只要尋獲任何1人，就可以得到獎金5萬人民幣（約新台幣20萬元）。不過案發至今都已經過了10多年，根本無法確定2人是否還活著，據推算，李大寬現年應該有85歲，而閆二召現年則為49歲。

2名通緝犯李大寬（左）及閆二召（右）。（圖／翻攝自每日頭條）

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(中時電子報)