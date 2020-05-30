RobertLEWANDOWSKI(左)狀態十足．MatsHUMMELS(右)本輪聯賽需要停賽（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[杜塞爾多夫@拜仁慕尼黑][05/31(日)00:30][編號651][單場+場中]

拜仁慕尼黑中場JoshuaKIMMICH週中的國家德比中的美妙進球為球隊取得關鍵勝利，本賽季的所比賽累計已有5個進球，而且全部都在客場取得實在難能可貴，但本場回到主場的賽事進球力可能會下降。首席前鋒RobertLEWANDOWSKI上一場雖然沒有進球，但當中有一球打中門柱莖一點進球，目前狀態不用擔心。德國首席守門員ManuelNEUER上一場比賽正是他第400次的德甲出場比賽，士氣高昂。

杜塞爾多夫的德國前鋒RouwenHENNINGS，剛剛的聯賽當中終於打開了踏入2020年的第一顆進球，而他個人本賽季的德甲進球數也增加至12球，打破了進球荒之後信心應該會增加不少。迦納前鋒BernardTEKPETEY雖然需要養傷，但整體對球隊的實力沒太大的影響。土耳其前鋒KenanKARAMAN復賽後狀態火熱，最近5場德甲比賽就打進了5球，是杜塞爾多夫前鋒線上最具威脅的球員。

拜仁慕尼黑於週中的國家德比戰中作客以1:0撃敗了多特蒙德，目前把積分榜領先的優勢增加到7分的距離，本賽季奪標的形勢十分之好。拜仁慕尼黑最近狀態大勇，於各項的比賽已經取得了9連勝，聯賽也有7連勝，是目前德甲各隊狀態最強的一隊；本場比賽回到主場雖然沒有現場觀眾的吶喊肋威，但氣勢必會壓著對手來取得大勝。杜塞爾多夫上一場主場以2:1反勝了沙爾克04，聯賽最近6場比賽取得2勝4平沒有敗仗，比目前積分榜排名15位的梅因斯只少1分，保級形勢重見希望。雖然近況不錯，但任何球隊要作客拜仁慕尼黑都必會是苦戰，再加上8天要比賽3場來說，替補席的深度不足是杜塞爾多夫需要面對的困難，本場比賽只盼小敗或求平手。雙方最近2次聯賽對賽，拜仁慕尼黑全部取勝同時最少有3球球差，最近6次聯賽對賽總進球都在4球或以上。

慕森加柏YannSOMMER(左)被譽為本賽季最佳守門員（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[柏林聯@慕森加柏][05/31(日)21:30][編號652][單場+場中]

慕森加柏先發中場TonyJANTSCHKE因為本賽季已累積領了5張黃牌需要停賽一場，在進攻創造力上會有一定的影響。本賽季有機會奪得德甲金手套的瑞士守門員YannSOMMER，上一場連續擋下了必進球，表現神勇，為慕森加柏的後防帶來信心。法國前鋒AlassanePLEA本賽季於聯賽已交出了9進球8助攻的成績，可惜最近的2場比賽都沒有進球，狀態稍有回落的現象。

柏林聯中場核心RobertANDRICH上一場比賽被罰紅牌離場之下本場比賽需要停賽，對球隊的實力有極大影響；該德國中場上一場比賽還沒有下半場的時侯已經被退場，其他10位球員有超過50分鐘的時間少打1人，對於頻密復賽比賽期之下球員的體力負擔加重不少，對於球員表現會有影響。丹麥前鋒MarcusINGVARTSEN上一場打進一球漂亮罰球，是柏林聯自復賽以來的首個進球，也是球隊在德甲的第一次直接打進的罰球，對提升士氣十分有幫助。

慕森加柏在復賽之後表現有所下滑，雖然有作客3:1擊敗法蘭克福，不過最近的兩場比賽分別於主場不敵勒沃庫森，以及剛剛週中作客打平了文達不來梅。慕森加柏目前於積分榜排名第4，爭標希望渺亡，而下賽季的歐聯席位也沒有太穩，在狀態不足的狀況下要於主場取勝也不太樂觀。柏林聯上一場比賽主場以1:1打平了梅因斯，暫時停止了聯賽3連敗的慘況。柏林聯在復賽後狀態一般，已掉進保級漩渦裡，剩下的比賽不能大意，本場只需要下定決心，有機會在狀態低迷的慕森加柏身上爭取一些分數。雙方對上一次聯賽對賽柏林聯以2:0取勝。

JulianBRANDT(左)本場將會先發上陣（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[多特蒙德@帕德博恩][06/01(一)00:00][編號653][單場+場中]

帕德博恩中場GerritHOLTMANN在對奧格斯堡的比賽當中全場射門有5次之多，可惜卻未能取得進球；這名德國中場雖然有射門欲旺盛但命中率卻一般，把握能力仍然有待改善。前鋒StreliMAMBA於同場比賽當中，分別有一次射中門柱以及一次單獨面對守門員的黃金機會，可惜都不能轉化為進球，這位帕德博恩首席前鋒對上一次進球已經是去年的11月，運氣十分欠佳。

多特蒙德超人氣年輕前鋒ErlingHALAND於上一場國家德比戰當中，因在下半場跟4球證發生了碰撞導致膝部受傷，本場應該先會休息，預計要到再下一場賽事才可復出。而正前鋒的位置將會由JulianBRANDT代替。比利時中場AxelWITSEL傷勢已經接近完全康復，於一上場比賽以替補身份上陣。另外英格蘭翼鋒JadonSANCHO以及德國中場EmreCAN的體能狀況也有所提升，本場應該會重回先發陣容。中後衛MatsHUMMELS已累積了5張黃牌本場需要停賽，本場對手攻擊力有限可以稍為利用其他替補出賽。

帕德博恩上一場作客奧格斯堡以0:0打成平手，連續3場都只能取得1分積分，雖然不敗但對保級形勢作用不大，因為帕德博恩經已連續9場聯賽不勝，目前在積分榜最後一名，本場就算是主場作賽但對也不樂觀。多特蒙德剛在國家德比0:1敗給了拜仁慕尼黑，雖然在積分榜的第二名，但已被拜仁慕尼黑拋開了7分的距離，爭標形勢不理想。不過就算聯賽6連勝的走勢被終止，但本場跟對手的賽力有一段距離，勝算甚高。雙方最近4次對賽總進球全部都在3球或以上，最近的3次對賽多特蒙德有2勝1平的紀錄。

(中時電子報)