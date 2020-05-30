早起運動去！芳苑鄉體育會推動「運動ｉ臺灣」，今天一早在普天宮舉辦自行車活動。（吳敏菁攝）

早起運動去！芳苑鄉體育會推動「運動ｉ臺灣」，今天一早在普天宮舉辦土風舞、養生氣功暨自行車活動，上千民眾一起來，另外還有棒球九宮格體驗，讓所有年齡層縣民無壓力參加，藉著喜愛運動，增進身體抵抗力，對抗疫情。

彰化縣長王惠美表示，多運動好處多多，促進新陳代謝、增加身體免疫能力，還能紓解身心壓力，希望透過，將運動融入生活， 一起享受運動所帶來的幫助。

彰化縣推動全民運動，「ｉ運動」大使團已經培育近千位運動志工，熱心奔走至本縣各鄉鎮市協助推動各項體育活動。

特別的是，昨天活動是由受過志工訓的芳苑國中國三學生擔任志工，善用國中會考後時間，引入公部門資源，安排國三學生參加志工培訓活動，讓學生能體驗「助人是最快樂的學習」，也為志工團隊注入新血，力行新課綱「共好」精神。

王惠美表示，積極打造彰化「人人想運動、處處可運動、時時能運動的場域，希望透過各鄉鎮市舉辦多元運動，結合i運動大使團傳播行銷運動服務理念，吸引縣民都能自發、樂活、愛運動。

(中時 )